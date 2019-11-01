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Рязанскую компанию оштрафовали на один миллион рублей за коррупцию, сообщили на
Проверка показала, что в августе 2018 года, гендиректор компании АО «Рязаньзернопродукт», дал взятку в 200 тысяч рублей инспектору по железнодорожным путям. После этого в отношении гендиректора предприятия возбудили дело об административном правонарушении. В результате акционерное общество оштрафовали на один миллион рублей.
Постановление в законную силу пока не вступило. Ранее приговором суда гендиректора АО «Рязаньзернопродукт» признали виновным в даче взятки должностному лицу в крупном размере.
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