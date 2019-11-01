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10:34, 1 ноября 2019 254
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Рязанскую компанию оштрафовали на один миллион рублей за коррупцию

Рязанскую компанию оштрафовали на один миллион рублей за коррупцию

Рязанскую компанию оштрафовали на один миллион рублей за коррупцию, сообщили на сайте Рязанской транспортной прокуратуры.

Проверка показала, что в августе 2018 года, гендиректор компании АО «Рязаньзернопродукт», дал взятку в 200 тысяч рублей инспектору по железнодорожным путям. После этого в отношении гендиректора предприятия возбудили дело об административном правонарушении. В результате акционерное общество оштрафовали на один миллион рублей.

Постановление в законную силу пока не вступило. Ранее приговором суда гендиректора АО «Рязаньзернопродукт» признали виновным в даче взятки должностному лицу в крупном размере.


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