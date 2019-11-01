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Рязанский пенсионер украл сбережения бывшей жены. Об этом
В полицию обратилась 61-летняя жительница дома на улице Гоголя. С ее карты пропали все сбережения — 30 тысяч рулей.
Оперативники выяснили, что к краже причастен бывший муж горожанки. Пара развелась несколько лет назад, но еще живет вместе.
Как оказалось, 60-летний мужчина заметил, где лежит банковская карта. На ее обратной стороне был записан пин-код.
«В последнее время женщина заметила, что бывший супруг начал употреблять спиртное каждый день и была удивлена — откуда у него появились деньги, но на правах бывшей жены могла только попытаться призвать его к порядку», — рассказали в пресс-службе.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 158 УК. Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.
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