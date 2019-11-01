RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Рязанские подростки предстанут перед судом за ограбление «Пятерочки», об этом сообщили на
В сообщении говорится, что двое подростков 1998 и 2001 годов рождения, зашли в магазин «Пятерочка» в поселке Октябрьский и украли продукты и алкоголь.
Они убежали из магазина и попытались скрыться, однако их наши.
Уголовное дело передали в суд.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВозле «Премьера» иномарка улетела в кювет
|
cледующая новость →В Рязани иностранец шантажировал школьниц, требуя взамен обнаженные фото
Компания «Русская кожа» запустила кожевенный завод в Алтайском крае. Цель проекта — освоить сибирский рынок кожевенного сырья и создать плацдарм для экспансии в Юго-Восточную Азию.