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13:11, 1 ноября 2019 118
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Рязанские подростки предстанут перед судом за ограбление «Пятерочки»

Рязанские подростки предстанут перед судом за ограбление «Пятерочки»

Фото: Pixabay.com

Рязанские подростки предстанут перед судом за ограбление «Пятерочки», об этом сообщили на сайте регионального СУ СКР.

В сообщении говорится, что двое подростков 1998 и 2001 годов рождения, зашли в магазин «Пятерочка» в поселке Октябрьский и украли продукты и алкоголь.

Они убежали из магазина и попытались скрыться, однако их наши.

Уголовное дело передали в суд.


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