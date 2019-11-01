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22:36, 1 ноября 2019 206
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Рязанская область вошла в число лидеров среди российских регионов по случаям бешенства

Рязанская область вошла в число лидеров среди российских регионов по случаям бешенства

Рязанская область вошла в число регионов среди российских регионов по случаям бешенства. Об этом сообщила центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория.

Всего в России в октябре зафиксировали 146 случаев бешенства. Наибольшее количество случаев выявлено в Челябинской, Белгородской, Московской, Рязанской, Самарской, Воронежской, Пензенской областях, а также в Удмуртской Республике.

Бешенство отмечалось у лис — 63 случая, собак — 38 случаев, кошек — 24 случая, енотовидных собак — десять, крупного рогатого скота — пять случаев, енотов — три, у мелкого рогатого скота, барсуков и хорьков по одному.

Справка

Бешенство — инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства Rabies virus. Вирус вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передается со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желез и нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжелые необратимые нарушения.


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