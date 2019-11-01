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Фото: Pixabay.com
Рязанка едва не зарезала «розочкой» будущего свекра за совет бросить пить. Об этом
В полицию обратился 58-летний житель села Высокое Сараевского района. К нему в гости приехал сын с невестой. Во время застолья женщина вышла из дома вместе с будущим тестем.
«Пожилой мужчина посетовал будущей родственнице на то, что они с сыном много употребляют алкоголя и посоветовал остепениться и подумать о рождении детей», — рассказали в пресс-службе.
Женщина разбила бутылку с пивом и угрожала зарезать осколком отца жениха, если тот не замолчит.
На рязанку завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК. Ей грозит до двух лет принудительных работ или до двух лет тюрьмы.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.