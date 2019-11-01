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10:35, 1 ноября 2019 259
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Рязанка едва не зарезала «розочкой» будущего свекра за совет бросить пить

Рязанка едва не зарезала «розочкой» будущего свекра за совет бросить пить

Фото: Pixabay.com

Рязанка едва не зарезала «розочкой» будущего свекра за совет бросить пить. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 58-летний житель села Высокое Сараевского района. К нему в гости приехал сын с невестой. Во время застолья женщина вышла из дома вместе с будущим тестем.

«Пожилой мужчина посетовал будущей родственнице на то, что они с сыном много употребляют алкоголя и посоветовал остепениться и подумать о рождении детей», — рассказали в пресс-службе.

Женщина разбила бутылку с пивом и угрожала зарезать осколком отца жениха, если тот не замолчит.

На рязанку завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК. Ей грозит до двух лет принудительных работ или до двух лет тюрьмы.


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