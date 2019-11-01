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Фото: Администрация Рязани
Рязанцы выбрали парки и скверы для благоустройства в следующем году. Итоги первого этапа голосования озвучили в четверг, 31 октября,
С 22 по 30 октября свой выбор сделали 51 867 рязанцев. Победителем в категории «Общественные пространства, требующие дальнейшего благоустройства в рамках Городской среды» стал Верхний городской парк (Наташкин сквер) с 13 462 голосами.
В категории «Общественные пространства, требующие благоустройства в рамках Городской среды» стал Детский городок по улице Новоселов (сквер имени Михаила Скобелева на стороне крепости) с 13 791 голосом.
С 5 ноября в городе начнут обсуждать направления благоустройства выбранных территорий, а также Комсомольского парка и Севастопольской аллеи, вошедших в тройку лидеров голосования 2018 года. Их также планируют привести в порядок в 2020 году.
Место и время общественных обсуждений сообщат дополнительно.
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