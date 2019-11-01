Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:37, 1 ноября 2019 99
 0    0

Рязанцы выбрали парки и скверы для благоустройства в следующем году

Рязанцы выбрали парки и скверы для благоустройства в следующем году

Фото: Администрация Рязани

Рязанцы выбрали парки и скверы для благоустройства в следующем году. Итоги первого этапа голосования озвучили в четверг, 31 октября, сообщил сайт мэрии.

С 22 по 30 октября свой выбор сделали 51 867 рязанцев. Победителем в категории «Общественные пространства, требующие дальнейшего благоустройства в рамках Городской среды» стал Верхний городской парк (Наташкин сквер) с 13 462 голосами.

В категории «Общественные пространства, требующие благоустройства в рамках Городской среды» стал Детский городок по улице Новоселов (сквер имени Михаила Скобелева на стороне крепости) с 13 791 голосом.

С 5 ноября в городе начнут обсуждать направления благоустройства выбранных территорий, а также Комсомольского парка и Севастопольской аллеи, вошедших в тройку лидеров голосования 2018 года. Их также планируют привести в порядок в 2020 году.

Место и время общественных обсуждений сообщат дополнительно.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
20 часов назад
УЖК «Зеленый сад – Мой дом» предлагает жителям улучшить качество уборки снега

УЖК «Зеленый сад – Мой дом» предлагает жителям улучшить качество уборки снега

Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:54, 24 октября 2019 5 953
Рязанского бизнесмена Громова расстреляли «голосовавшие» киллеры. Они сутки ждали его на трассе 4
17:41, 18 октября 2019 7 540
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 5
17:32, 20 октября 2019 6 279
Рязанец, получивший полмиллиона за помощь в поиске убийцы ветерана, потратил деньги за час 3
8:39, 24 октября 2019 3 169
«Губернатор Рязанской области ненавидит меня и Рязань». Варламов ответил на высказывание Любимова
15:06, 22 октября 2019 2 997
На месте ручья Быстрец в Кальном передумали строить школу 7
Все новости
Голосования

Список номинантов на премию «Человек года-2019»:

Окончание опроса: 13.11.2019
Архив голосований
Форум