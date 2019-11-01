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9:53, 1 ноября 2019 133

Работников Рязанского приборного завода отметили государственными наградами

Работников Рязанского приборного завода отметили государственными наградами

Работников Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ») отметили государственными наградами. Указом президента за разработку и создание новой техники и многолетнюю добросовестную работу медали и почетные звания получили три человека.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отметили начальника отдела научно-технического центра ГРПЗ Николая Андреева. На заводе он работает более 20 лет, под его руководством создаются высокотехнологичные изделия. Николай Андреев — лауреат премии Рязанской области по науке и техники имени академика Владимира Уткина, имеет звание «Почетный машиностроитель» Министерства промышленности и торговли.

«Наше подразделение занимается разработкой и серийным сопровождением изделий авиационного, морского и наземного применения, — рассказал Андреев. — Это сложное и ответственное направление в деятельности предприятия, которое базируется на передовых технологиях и высоком профессионализме коллектива».

Почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоили регулировщику радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда сборочно-монтажного цеха Сергею Кормилицыну и старшему мастеру участка сборочно-монтажного цеха Нине Кузнецовой. Ветеран труда завода Сергей Кормилицын трудится на предприятии 38 лет, а заслуженный ветеран труда завода Нина Кузнецова — 42 года. Их имена заносили на заводскую Доску почета.

Награды вручили в рамках заводского Дня качества, приуроченного к 101-й годовщине предприятия.


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