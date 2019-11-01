RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Пьяная сотрудница рязанского алкомаркета украла деньги из сейфа, об этом сообщили в
В полицию обратился руководитель рязанского алкомаркета. Он сообщил, что из его сейфа пропало восемь тысяч рублей.
Оперативники поговорили с работниками магазина и выяснили, что накануне одна из сотрудниц ушла домой раньше смены. Стражи порядка разыскали 27-летнюю жительницу Александро-Невского района. Оказалось, что перед тем, как украсть деньги девушка выпила спиртное.
Полицейские задержали злоумышленницу. В отношении рязанки решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязанской области завершился ремонт дороги, соединяющей три района
|
cледующая новость →Забор «Наташкиного парка» дважды перекрашивали, но работы все равно не приняли
Компания «Русская кожа» запустила кожевенный завод в Алтайском крае. Цель проекта — освоить сибирский рынок кожевенного сырья и создать плацдарм для экспансии в Юго-Восточную Азию.