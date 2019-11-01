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12:56, 1 ноября 2019 103
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На трех рязанских улицах отключили холодную воду

На трех рязанских улицах отключили холодную воду

В пятницу, 1 ноября, на трех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Воды не будет до 16:00 из-за ремонта по следующим адресам:

  • площадь 26 Бакинских комиссаров, дома 7, 3, 6/21, 2/12:
  • проезд Речников, дом 19;
  • улица Скоморошинская, дома 14/1, 16, 17, 15, 10, 8,4 (детский сад №8), 11/58, 9а, 7а, 5, 1.

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