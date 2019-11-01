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11:43, 1 ноября 2019 129
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На слушаниях вновь обсудят строительство нового микрорайона за ТЦ «Барс на Московском»

На слушаниях вновь обсудят строительство нового микрорайона за ТЦ «Барс на Московском»

На слушаниях вновь обсудят строительство нового микрорайона за ТЦ «Барс на Московском». Об этом сообщается на сайте мэрии.

По обращению ООО «Шанс» в проект планировки Московского и Михайловского шоссе и Перспективной улицы внесут изменения.

Они коснутся строительства одного из домов микрорайона. Вместо трех домов высотой в 10 этажей и одного в 12 намерены возвести одну двенадцатиэтажку. В связи с этим изменится и общее количество парковочных мест в проекте.

Обсуждение пройдет в четверг, 28 ноября, в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18:00.

Напомним, по проекту вдоль Михайловского шоссе в три этапа планируют построить более 20 домов с высотностью от 10 до 25 этажей, три сквера, спортзалы, поликлинику, три детсада (всего на 700 мест), школу на 800 мест, гостиницу и деловой центр.

Ранее проект обсуждали в 2016 году.


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