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На слушаниях вновь обсудят строительство нового микрорайона за ТЦ «Барс на Московском». Об этом сообщается на сайте мэрии.
По обращению ООО «Шанс» в проект планировки Московского и Михайловского шоссе и Перспективной улицы внесут изменения.
Они коснутся строительства одного из домов микрорайона. Вместо трех домов высотой в 10 этажей и одного в 12 намерены возвести одну двенадцатиэтажку. В связи с этим изменится и общее количество парковочных мест в проекте.
Обсуждение пройдет в четверг, 28 ноября, в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18:00.
Напомним, по проекту вдоль Михайловского шоссе в три этапа планируют построить более 20 домов с высотностью от 10 до 25 этажей, три сквера, спортзалы, поликлинику, три детсада (всего на 700 мест), школу на 800 мест, гостиницу и деловой центр.
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