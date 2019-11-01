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На перекрестке улицы Дзержинского и Первомайского проспекта изменили схему движения. Об этом сообщили в администрации Рязани.
С 1 ноября, выезжая из Горрощи, поворачивать налево разрешат с двух полос, направо — только с одной.
Ранее на этом перекрестке
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