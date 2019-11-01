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На Московском шоссе произошло три ДТП за сутки. Видео опубликовали в группе «Дороги Рязани».
Аварии произошли на пересечении Московского шоссе и улицы Мервинской в период с 29 по 30 октября.
На них видно, как сталкиваются две машины. Спустя час — снова ДТП, а через сутки авария произошла на мете первого ДТП.
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