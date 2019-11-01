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18:54, 1 ноября 2019 193
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На Михайловском шоссе обустроили пешеходный переход с системой безопасности

На Михайловском шоссе обустроили пешеходный переход с системой безопасности

В Рязани на Михайловском шоссе у остановки общественного транспорта «Молкомбинат» обустроили пешеходный переход с интеллектуальной системой безопасности. Об этом сообщил сайт регионального минтранса.

«Отличие новой системы от привычных переходов состоит в том, что при приближении пешехода автоматически включается дополнительная система светильников, вертикально освещая „зебру“. Таким образом привлекается особое внимание водителя», — говорится в сообщении.

Кроме того, переход оборудован камерой, которая реагирует только на человека. Позже комплекс планируют подключить к системе «Безопасный город».

Работу комплекса проанализируют специалисты ГИБДД, минтранс и «Дирекция дорог Рязанской области». После этого примут решение о внедредрении таких систем на территории всего региона.

Напомним, создание первого в Рязанской области интеллектуального пешеходного перехода обсудили на дискуссионной площадке «Точка кипения» в четверг, 10 октября. Работа нового комплекса началась почти на месяц ранее заявленного срока.


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