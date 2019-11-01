На Михайловском шоссе обустроили пешеходный переход с системой безопасности

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В Рязани на Михайловском шоссе у остановки общественного транспорта «Молкомбинат» обустроили пешеходный переход с интеллектуальной системой безопасности. Об этом сообщил
«Отличие новой системы от привычных переходов состоит в том, что при приближении пешехода автоматически включается дополнительная система светильников, вертикально освещая „зебру“. Таким образом привлекается особое внимание водителя», — говорится в сообщении.
Кроме того, переход оборудован камерой, которая реагирует только на человека. Позже комплекс планируют подключить к системе «Безопасный город».
Работу комплекса проанализируют специалисты ГИБДД, минтранс и «Дирекция дорог Рязанской области». После этого примут решение о внедредрении таких систем на территории всего региона.
Напомним, создание первого в Рязанской области интеллектуального пешеходного перехода обсудили на дискуссионной площадке «Точка кипения» в четверг, 10 октября. Работа нового комплекса началась почти на месяц ранее заявленного срока.
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