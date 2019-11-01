Лайнер с отказавшим двигателем приземлился в тюменском аэропорту

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Самолет Sukhoi Superjet 100 с отказавшим левым двигателем благополучно приземлился в Тюмени, передает
На борту находились 80 пассажиров и четыре члена экипажа. Представитель перевозчика подчеркнул, что никто не пострадал.
Воздушное судно должно было следовать рейсом Тюмень — Санкт-Петербург.
Экипаж при взлете почувствовал удар, произошел сбой работы турбины,
В «Ямале» уточнили, что причиной ЧП стало попадание птицы.
Отмечается, что пассажиров доставят в Санкт-Петербург резервным бортом. Если ждать придется более двух часов, то им предоставят гостиницу и окажут все полагающиеся услуги.
По факту экстренной посадки проведут проверку.
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