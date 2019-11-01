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19:17, 1 ноября 2019 102
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Лайнер с отказавшим двигателем приземлился в тюменском аэропорту

Лайнер с отказавшим двигателем приземлился в тюменском аэропорту

Самолет Sukhoi Superjet 100 с отказавшим левым двигателем благополучно приземлился в Тюмени, передает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию «Ямал».

На борту находились 80 пассажиров и четыре члена экипажа. Представитель перевозчика подчеркнул, что никто не пострадал.

Воздушное судно должно было следовать рейсом Тюмень — Санкт-Петербург.

Экипаж при взлете почувствовал удар, произошел сбой работы турбины, отказал левый двигатель. Командир принял решение выработать топливо и приземлиться в аэропорту вылета.

В «Ямале» уточнили, что причиной ЧП стало попадание птицы.

Отмечается, что пассажиров доставят в Санкт-Петербург резервным бортом. Если ждать придется более двух часов, то им предоставят гостиницу и окажут все полагающиеся услуги.

По факту экстренной посадки проведут проверку.


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