Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 2-4 ноября

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В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В рязанском театре драмы 2 ноября зрители увидят премьерный спектакль «
3 ноября Рязань присоединится к акции «Ночь искусств» — интересные праздничные мероприятия состоятся в
А филармония в этот же вечер приглашает всех желающих посетить традиционную «
В музыкальном театре 4 ноября состоится концерт посвященный
А в дворце молодежи пройдет один из самых долгоиграющих проектов Рязани — фестиваль «
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «
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