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20:01, 1 ноября 2019 194
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Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 2-4 ноября

Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 2-4 ноября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В рязанском театре драмы 2 ноября зрители увидят премьерный спектакль «Добрый человек из Сычуани» по пьесе Бертольда Брехта. В клубе Deep 2 ноября выступит группа «Градусы».

3 ноября Рязань присоединится к акции «Ночь искусств» — интересные праздничные мероприятия состоятся в Рязанском кремле и в Библиотеке имени Горького.

А филармония в этот же вечер приглашает всех желающих посетить традиционную «Ночь в филармонии».

В музыкальном театре 4 ноября состоится концерт посвященный Дню народного единства.

А в дворце молодежи пройдет один из самых долгоиграющих проектов Рязани — фестиваль «Беседка».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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