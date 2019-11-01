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Археологи потребовали приостановить благоустройство в Парке морской славы. Об этом они написали в группе «
По их словам, на территориях, имеющих статус объектов культурного наследия народов России, срезают грунт и засыпают овраг. Работы проводит ООО «Форест».
«На территории современной Рязани нет других сохранившихся объектов, аналогичных Канищевскому городищу раннего железного века», — говорится в сообщении.
В рамках благоустройства планируются земляные работы и установка фонарей. Эти работы, как отметили эксперты, «продолжат наносить ущерб объектам археологии».
«К настоящему времени для устройства железобетонной дорожной сети разрушен рельеф внешних фортификационных укреплений городища — оборонительных валов и рвов возрастом более двух тысяч лет. При этом в разрезах грунта обнажены слои древесного угля — следы крупных пожаров (одним из которых, возможно, городище, как населенный пункт, и было уничтожено)», — отметили археологи.
Напомним, ранее археологи
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.