Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:13, 1 ноября 2019 293
 0    0

Археологи потребовали приостановить благоустройство в Парке морской славы 1

Археологи потребовали приостановить благоустройство в Парке морской славы

Археологи потребовали приостановить благоустройство в Парке морской славы. Об этом они написали в группе «НПЦ Рязанская Археологическая Экспедиция».

По их словам, на территориях, имеющих статус объектов культурного наследия народов России, срезают грунт и засыпают овраг. Работы проводит ООО «Форест».

«На территории современной Рязани нет других сохранившихся объектов, аналогичных Канищевскому городищу раннего железного века», — говорится в сообщении.

В рамках благоустройства планируются земляные работы и установка фонарей. Эти работы, как отметили эксперты, «продолжат наносить ущерб объектам археологии».

«К настоящему времени для устройства железобетонной дорожной сети разрушен рельеф внешних фортификационных укреплений городища — оборонительных валов и рвов возрастом более двух тысяч лет. При этом в разрезах грунта обнажены слои древесного угля — следы крупных пожаров (одним из которых, возможно, городище, как населенный пункт, и было уничтожено)», — отметили археологи.

Напомним, ранее археологи потребовали провести раскопки на улице Новослободской, где началось благоустройство к проекту «Новогодняя столица 2020». Там продолжаются работы, несмотря на запрет властей.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
УЖК «Зеленый сад – Мой дом» предлагает жителям улучшить качество уборки снега

УЖК «Зеленый сад – Мой дом» предлагает жителям улучшить качество уборки снега

Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:54, 24 октября 2019 6 100
Рязанского бизнесмена Громова расстреляли «голосовавшие» киллеры. Они сутки ждали его на трассе 4
17:41, 18 октября 2019 7 635
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 5
17:32, 20 октября 2019 6 376
Рязанец, получивший полмиллиона за помощь в поиске убийцы ветерана, потратил деньги за час 3
8:39, 24 октября 2019 3 239
«Губернатор Рязанской области ненавидит меня и Рязань». Варламов ответил на высказывание Любимова
15:06, 22 октября 2019 3 085
На месте ручья Быстрец в Кальном передумали строить школу 7
Все новости
Голосования

Список номинантов на премию «Человек года-2019»:

Окончание опроса: 13.11.2019
Архив голосований
Форум