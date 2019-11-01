Арестован подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара

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Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве в детском саду Нарьян-Мара, сообщил
На допросе подозреваемый отказался давать показания, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
Напомним, в четверг, 31 октября, мужчина
Он проник в детский сад «Сказка», который находится в доме № 7 на улице 60 лет СССР. Шестилетний мальчик погиб на месте.
Позже выяснилось, что злоумышленник
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