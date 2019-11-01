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16:41, 1 ноября 2019 137
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Академия ФСИН отметила 85-летие

Академия ФСИН отметила 85-летие

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В пятницу, 1 ноября, Академия ФСИН отметила 85-летие. Торжество также приурочили ко Дню народного единства.

В мероприятии поучаствовали представители руководства Федеральной службы исполнения наказаний, органов власти, духовенства, правоохранительных органов, воспитанники подшефных академий и образовательных учреждений, а также ветераны.

Начальник академии генерал-майор внутренней службы Александр Крымов отметил успехи и достижения заведения, его вклад в уголовно-исполнительную систему России.

«Да, нам с вами есть чем гордиться, но мы не должны стоять на месте. Наш вуз прославлен наличием традиций, многогранной работой по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, ее профессиональному развитию и творческому росту. Мы на правильном пути, и вместе нам любые трудности по плечу», — сказал Крымов, поблагодарив весь состав за службу, эффективную работу и качественную учебу, а также поздравил присутствующих с праздниками. Кроме того, он наградил отличившихся курсантов и отметил занесенных на доску почета работников и заслуженных преподавателей академии грамотами, благодарностями и почетными знаками.

К поздравлениям присоединилась выпускница вуза 2005 года — зампред регионального правительства Анна Рослякова. Она поздравила профессорско-преподавательский состав вуза от имени губернатора и отметила лучших благодарственными письмами и подарками.

«За годы своей деятельности Академия ФСИН России прошла славный путь — от курсов по переподготовке среднего начсостава милиции до головного образовательного учреждения Федеральной службы исполнения наказаний. Этот долгий путь показал высокое мастерство преподавателей и отличную подготовку курсантов», — отметила Рослякова.

По словам депутата облдумы Игоря Мурога, также окончившего академию, «этот вуз сделали люди».

«Вы прошли большой путь. Вы подготовили больше тридцати тысяч высококвалифицированных специалистов, которые представляют вуз на различных постах. Уверен, что каждый из нас, кто окончил эту „кузницу кадров“ не раз вспоминает своих преподавателей с огромной благодарностью. Успехов вам и с юбилеем», — заключил Мурог. После торжественной части для гостей устроили концерт.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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