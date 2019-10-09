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10:54, 9 октября 2019 172
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За неделю в Рязани подешевели морковь и яблоки. Мониторинг цен

За неделю в Рязани подешевели морковь и яблоки. Мониторинг цен

Фото: Pixabay.com

За неделю, с 30 сентября по 7 октября, в Рязани подешевели морковь (на 6,7%) и яблоки (на 4,5%). Мониторинг цен предоставил Рязаньстат.

Кроме того, снизились цены на

  • свежую белокочанную капусту — на 5,1%,
  • шоколадные конфеты — на 2,5%,
  • сахар-песок — на 2,3%,
  • картофель — на 1,9%,
  • маргарин — на 1,4%,
  • лук репчатый — на 1,0%.

Значительно увеличились стоимость помидоров (на 9,9%) и свежих огурцов (на 5,7%). Незначительно подорожали гречка, вермишель и сливочное масло.


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