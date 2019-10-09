За неделю в Рязани подешевели морковь и яблоки. Мониторинг цен

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Фото: Pixabay.com
За неделю, с 30 сентября по 7 октября, в Рязани подешевели морковь (на 6,7%) и яблоки (на 4,5%). Мониторинг цен предоставил Рязаньстат.
Кроме того, снизились цены на
Значительно увеличились стоимость помидоров (на 9,9%) и свежих огурцов (на 5,7%). Незначительно подорожали гречка, вермишель и сливочное масло.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.