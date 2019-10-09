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15:36, 9 октября 2019 60
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Вжух и… В Томской области украли лагерь для детей-сирот

Вжух и… В Томской области украли лагерь для детей-сирот

В Томской области украли лагерь для детей-сирот. Его распилили и вывезли, передает РИА Новости.

Недалеко от деревни Малое Протопопово кто-то украл баню, кухню и столовую детского лагеря «Перевал».

«После того, как летний сезон был закрыт, мы не разбирали лагерь, поскольку погода позволяет и в нем останавливались участники турпоходов выходного дня», — пояснил организатор лагеря Виктор Сиротин.

По его словам, неизвестные распилили лагерь 4 октября. Он подал заявление в полицию.


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