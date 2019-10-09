Вжух и… В Томской области украли лагерь для детей-сирот

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Томской области украли лагерь для детей-сирот. Его распилили и вывезли, передает
Недалеко от деревни Малое Протопопово кто-то украл баню, кухню и столовую детского лагеря «Перевал».
«После того, как летний сезон был закрыт, мы не разбирали лагерь, поскольку погода позволяет и в нем останавливались участники турпоходов выходного дня», — пояснил организатор лагеря Виктор Сиротин.
По его словам, неизвестные распилили лагерь 4 октября. Он подал заявление в полицию.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Многодетная рязанка через суд добилась выплаты материнского капитала
Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?