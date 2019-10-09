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В Варских прорвало трубу с горячей водой. Фотографии опубликовали в Telegram-канале «RZN LIFE | Новости | Рязань» в среду, 8 октября.
«Фонтан с горячей водой, теперь около колледжа очень большие лужи и не возможно ходить (орфография и пунктуация автора — прим. ред.)», — прокомментировали снимки.
Информация уточняется.
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Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?