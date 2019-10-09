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14:45, 9 октября 2019 98
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В Новокузнецке трактор протаранил «Бентли»

В Новокузнецке трактор протаранил «Бентли»

В Новокузнецке трактор протаранил Bentley. Авария произошла на улице Щорса. Об этом в среду, 9 октября, сообщает VSE42.ru.

В Instagram появился ролик, на котором видны последствия столкновения трактора и Bentley. Данных о пострадавших нет.

Автоинспекторы выясняют, кто виноват в аварии.


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❎ДТП Трактор и Бентли Авария на Щорса Автор: @alina_agulina 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 📸Присылайте фото и видео ДТП в Direct📩 ✖Или отмечайте #nvkzdtp 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 #nvkzdtp #novostinvkz #сибирьавто #новокузнецк #кемеровскаяобласть #кузбасс #novokuznetsk #nvkz #сибирь #дтп #авария #авто #автохам #дпс #прикол #юмор #автоюмор #кузбасс #прокопьевск #кемерово #новосибирск #белово #шерегеш #sheregesh #красноярск #россия

Публикация от ДТП НОВОКУЗНЕЦК (@nvkzdtp)

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