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17:45, 9 октября 2019 142
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В четверг на шести рязанских улицах отключат холодную воду

В четверг на шести рязанских улицах отключат холодную воду

В четверг, 10 октября, на шести рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

С 9:30 до 17:00 воды не будет из-за ремонта по следующим адресам:

  • улица Циолковского, дом 13;
  • улица Урицкого, дома 3к1; 3к1 лит.3, 5, 5к1, 7, 7к1, 9, 11/61, 1/9, 3;
  • улица Новая, дом 63 (детский сад №6);
  • улица Юннатов, дома 11, 13, 15, 17, 10, 12;
  • 2-й Бульварный проезд, дома 2, 4, 6, 8;
  • улица Зеленая, дома 17, 19, 21, 23.

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