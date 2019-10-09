В четверг на шести рязанских улицах отключат холодную воду

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В четверг, 10 октября, на шести рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщил
С 9:30 до 17:00 воды не будет из-за ремонта по следующим адресам:
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