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12:10, 9 октября 2019 95
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В благоустройстве территории рязанской больницы поможет главархитектура

В благоустройстве территории рязанской больницы поможет главархитектура

В благоустройстве больницы №8 поможет главархитектура области. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Главный архитектор Рязанской области Дмитрий Васильченко дал поручениям специалистам разработать проект.

Планируется установить уличное освещение, новый вход в больницу, скамейки, урны для мусора, ограждение территории, цветники, информационные стенды.

Рядом с роддомом планируется создать зоны семейного отдыха. Также отреставрируют облик фасада зданий, расположенных на территории больницы.

Реализацию проекта планируют за счет благотворительных организаций.

Ранее дизайнеров просили помочь с благоустройством больницы.


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