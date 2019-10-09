В благоустройстве территории рязанской больницы поможет главархитектура

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В благоустройстве больницы №8 поможет главархитектура области. Об этом сообщил
Главный архитектор Рязанской области Дмитрий Васильченко дал поручениям специалистам разработать проект.
Планируется установить уличное освещение, новый вход в больницу, скамейки, урны для мусора, ограждение территории, цветники, информационные стенды.
Рядом с роддомом планируется создать зоны семейного отдыха. Также отреставрируют облик фасада зданий, расположенных на территории больницы.
Реализацию проекта планируют за счет благотворительных организаций.
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