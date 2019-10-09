Рязанца оштрафовали за публикацию свастики в соцсетях

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Рязанца оштрафовали за то, что он опубликовал в соцсетях изображение свастики. Об этом сообщил
Отмечается, что публичная демонстрация подобных фотографий запрещена в России.
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело. Михайловский райсуд признал его виновным и оштрафовал.
Запрещенные картинки удалили из сети.
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В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.