Касимовца задержали при попытке ограбить магазин

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Рано утром в среду, 9 октября, в Касимове попытались ограбить продуктовый магазин. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
Прибывшие на место силовики обнаружили в торговом зале 38-летнего мужчину, который разбил витрину.
Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 158 УК.
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Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?