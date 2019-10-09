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Фото: Pixabay.com
Instagram отказался от вкладки «Подписки» (Following), где можно было увидеть последние лайки, комментарии и подписки других пользователей. Об этом сообщил сайт «
Как выяснилось, многие не знали, что за их активностью могут следить другие.
Создатели приложения рассказали, что изменения внесли в понедельник, 7 октября, а окончательно «Подписки» пропадут до конца недели. Вкладка существовала с 2011 года.
В результате изменений при нажатии на значок сердца будут показываться только действия, связанные с собственным аккаунтом.
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Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?