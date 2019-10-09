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13:04, 9 октября 2019 45
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Активисты осмотрели благоустройство двух парков в Сасове

Активисты осмотрели благоустройство двух парков в Сасове

Активисты осмотрели благоустройство двух парков в Сасове. Об этом собщил сайт ОНФ.

Проект строительства «Стрит парка» стал победителем Всероссийского конкурса среди малых городов и исторических поселений. На эти цели выделили 80 млн рублей.

В заброшенном парке 40-летия ВЛКСМ планируется построить спортивные объекты и площадки для воркаута, установить освещение, а также обустроить дорожки и пруд.

Главным арт-объектом парка решили сделать легкомоторный самолет, а центральную дорожку превратить в импровизированную взлетно-посадочную полосу.

По мнению экспертов ОНФ, парк стал «одной из лучших практик по благоустройству общественных пространств в регионе».

«Работы идут в строгом соответствии с графиком, от проекта подрядчики не отклоняются. В парке появились первые объекты, которые сразу же стали точкой притяжения для горожан. Здесь появится первый в Рязанской области памп-трек (велосипедная трасса — прим. ред.)», — сказал архитектор Илья Стюхин.

Полностью работы по проекту должны завершиться в ноябре 2019 года.

Также активисты осмотрели благоустройство сквера на улице Мишина.

«Данный проект слабее, чем „Парк Стрит“. Применяемые проектные решения в некотором роде случайны, глубина их проработки не на самом высоком уровне. Причина — в нехватке профессиональных знаний у разработчиков», — заявил Стюхин.

Представители ОНФ обратили внимание на соблюдение графика работ подрядчиками.


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