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Активисты осмотрели благоустройство двух парков в Сасове. Об этом собщил сайт ОНФ.
Проект строительства «
В заброшенном парке 40-летия ВЛКСМ планируется построить спортивные объекты и площадки для воркаута, установить освещение, а также обустроить дорожки и пруд.
Главным арт-объектом парка решили сделать легкомоторный самолет, а центральную дорожку превратить в импровизированную взлетно-посадочную полосу.
По мнению экспертов ОНФ, парк стал «одной из лучших практик по благоустройству общественных пространств в регионе».
«Работы идут в строгом соответствии с графиком, от проекта подрядчики не отклоняются. В парке появились первые объекты, которые сразу же стали точкой притяжения для горожан. Здесь появится первый в Рязанской области памп-трек (велосипедная трасса — прим. ред.)», — сказал архитектор Илья Стюхин.
Полностью работы по проекту должны завершиться в ноябре 2019 года.
Также активисты осмотрели благоустройство
«Данный проект слабее, чем „Парк Стрит“. Применяемые проектные решения в некотором роде случайны, глубина их проработки не на самом высоком уровне. Причина — в нехватке профессиональных знаний у разработчиков», — заявил Стюхин.
Представители ОНФ обратили внимание на соблюдение графика работ подрядчиками.
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