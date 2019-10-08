За неделю в Рязани заделали ямы на пяти улицах

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Фото: Администрация Рязани
За неделю, с 30 сентября по 6 октября, в Рязани заделали ямы на пяти улицах. Об этом сообщил
Работы выполнили на улицах: 9-я линия, Высоковольтной, Ленинского Комсомола, Юбилейной. Общая площадь ремонта составила 786 квадратных метров.
С начала года асфальт отремонтировали на 178 улицах.
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