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13:09, 8 октября 2019 86
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За неделю из рязанских палаток изъяли 230 литров незаконного алкоголя

За неделю из рязанских палаток изъяли 230 литров незаконного алкоголя

За неделю, с 30 сентября по 6 октября, из рязанских палаток изъяли более 230 литров алкоголя, который продавали незаконно. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Во время проверки полицейские установили 14 фактов нарушения закона. В отношении продавцов составили протоколы по части 3 статьи 14.16 КоАП, им грозит штраф от 20 до 40 тысяч.

В мэрию направили письма с требованием расторгнуть договор с владельцами палаток.


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