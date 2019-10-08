За неделю из рязанских палаток изъяли 230 литров незаконного алкоголя

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За неделю, с 30 сентября по 6 октября, из рязанских палаток изъяли более 230 литров алкоголя, который продавали незаконно. Об этом сообщила
Во время проверки полицейские установили 14 фактов нарушения закона. В отношении продавцов составили протоколы по части 3 статьи 14.16 КоАП, им грозит штраф от 20 до 40 тысяч.
В мэрию направили письма с требованием расторгнуть договор с владельцами палаток.
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В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.