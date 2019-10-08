Воронежец до смерти избил подругу

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Житель Боброва до смерти избил подругу. Об этом
В ночь на 19 июля знакомые пили спиртное. Во время застолья 39-летний мужчина неоднократно избивал 43-летнюю собутыльницу.
«Избив женщину в подъезде, он затащил ее в квартиру, где она и скончалась от полученных телесных повреждений», — рассказали следователи.
Они завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).
Подозреваемый признал вину. Ранее его судили за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
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