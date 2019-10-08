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17:55, 8 октября 2019 72
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Во Владимирской области выбрали мусорных операторов по трем зонам

Во Владимирской области выбрали мусорных операторов по трем зонам

Фото: Pixabay.com

Во Владимирской области выбрали мусорных операторов по трем зонам. Об этом сообщил сайт администрации региона.

В понедельник, 7 октября, выбрали регионального оператора по обращению с ТКО по зоне № 2. Владимир, Ковров и Радужный, а также Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский и Суздальский районы будет обслуживать компания «Перспектива».

В зоне №1 (Александровский, Киржачский, Кольчугинский, Петушинский, Собинский и Юрьев-Польский районы) станет работать ООО «Хартия», в зоне №3 (города Гусь-Хрустальный и Муром, Гусь-Хрустальный, Меленковский, Муромский и Селивановский районы) — «ЭКО-Транс».


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