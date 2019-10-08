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13:53, 8 октября 2019 109
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Во Владимирской области три человека пострадали в аварии со смятой легковушкой

Во Владимирской области три человека пострадали в аварии со смятой легковушкой

Во Владимирской области три человека пострадали в аварии со смятой легковой машиной. Об этом сообщили в пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло в воскресенье, 6 октября, в 15:50. По предварительной информации, на девятом километре дороги «Кольчугино-Киржач» 34-летний мужчина на Hyundai пытался пойти на обгон и столкнулся с ехавшим по «встречке» Chevrolet.

47-летний водитель, 39-летний и 36-летний пассажиры второй машины получили травмы. Их госпитализировали.

Фото с сайта владимирского УМВД


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