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9:59, 8 октября 2019 65
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Во Владимирской области «детям войны» будут компенсировать четверть коммунальных расходов

Во Владимирской области «детям войны» будут компенсировать четверть коммунальных расходов

Фото: Pixabay.com

Во Владимирской области «детям войны» будут компенсировать четверть коммунальных расходов. Об этом сообщил сайт администрации региона.

Губернатор подписал закон о мерах социальной поддержки «детей войны». Те, кому на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет, имеют право на получение бесплатной юридической помощи и компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 25% (если нет других льгот). Кроме того, «дети войны» смогут без очереди посещать социальные, медицинские и культурные учреждения вне очереди.

С октября 2018 года граждане из этой категории могут с льготами ездить на общественном транспорте.

Сейчас в области проживает около 100 тысяч человек, родившихся в период с 22 июня 1928 по 3 сентября 1945 года.


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