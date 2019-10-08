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Фото: Pixabay.com
Во Владимирской области «детям войны» будут компенсировать четверть коммунальных расходов. Об этом
Губернатор подписал закон о мерах социальной поддержки «детей войны». Те, кому на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет, имеют право на получение бесплатной юридической помощи и компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 25% (если нет других льгот). Кроме того, «дети войны» смогут без очереди посещать социальные, медицинские и культурные учреждения вне очереди.
С октября 2018 года граждане из этой категории могут с льготами ездить на общественном транспорте.
Сейчас в области проживает около 100 тысяч человек, родившихся в период с 22 июня 1928 по 3 сентября 1945 года.
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