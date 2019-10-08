RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Воронежской области на «зебре» сбили подростка. Об этом
Авария произошла в понедельник, 7 октября, в 17:45 в Россоши. У дома №12 по улице Простеева 26-летний местный житель на Lifan сбил 12-летнего мальчика. Подросток был на пешеходном переходе.
Юношу госпитализировали.
Фото с
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьАнастасию Заворотнюк выписали из московской больницы и перевезли в другую
|
cледующая новость →«Сбербанк» снова снизил ставки по ипотеке
Выбор качественной оптики — деликатный вопрос, без консультаций профессионалов здесь не обойтись.