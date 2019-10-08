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11:47, 8 октября 2019 21
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В воронежском поселке ввели карантин из-за американской бабочки

В воронежском поселке ввели карантин из-за американской бабочки

Фото: Ru.wikipedia.org

В поселке Колодезный Каширского района ввели карантин из-за американской белой бабочки. Об этом сообщило управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской и Липецкой областям.

С 3 октября карантин ввели на территории общей площадью 1180 гектаров. Там действует запрет на перемещение транспорта и оборудования и ввоз продукции, для которой характерно заражением данным вредителем.

Специалисты рекомендовали бороться с вредителем при помощи феромонных ловушек, вывозить и уничтожать использованную тару.

Справка:

В Воронежской области американскую белую бабочку впервые зарегистрировали в 1999 году. Этот вредитель уничтожает более 250 видов деревьев и кустарников. Наиболее предпочитает шелковицу, яблоню, грушу, сливу, айву, черешню, бузину и грецкий орех.

«Из-за многоядности, высокой плодовитости, пластичности и наличия двух поколений, американская белая бабочка является исключительно вредным видом, представляющим большую опасность», — отметили специалисты Россельхознадзора.


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