В воронежском поселке ввели карантин из-за американской бабочки

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Ru.wikipedia.org
В поселке Колодезный Каширского района ввели карантин из-за американской белой бабочки. Об этом
С 3 октября карантин ввели на территории общей площадью 1180 гектаров. Там действует запрет на перемещение транспорта и оборудования и ввоз продукции, для которой характерно заражением данным вредителем.
Специалисты рекомендовали бороться с вредителем при помощи феромонных ловушек, вывозить и уничтожать использованную тару.
Справка:
В Воронежской области американскую белую бабочку впервые зарегистрировали в 1999 году. Этот вредитель уничтожает более 250 видов деревьев и кустарников. Наиболее предпочитает шелковицу, яблоню, грушу, сливу, айву, черешню, бузину и грецкий орех.
«Из-за многоядности, высокой плодовитости, пластичности и наличия двух поколений, американская белая бабочка является исключительно вредным видом, представляющим большую опасность», — отметили специалисты Россельхознадзора.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ рязанском селе второй раз за два месяца обнаружили бешенство
|
cледующая новость →В рязанской трехэтажке обнаружили опасные для жизни нарушения после капремонта
В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.