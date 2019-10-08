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Фото: Pixabay.com
В Воронеже нашли подозреваемого в убийстве дворника 17-летней давности. Об этом
Утром 20 мая 2002 года у дома №7 по улице Владимира Невского 46-летняя женщина убирала территорию Неизвестный несколько раз ударил ее ножом. В тот же день следователи завели дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»).
В региональном следкоме уточнили, что «в ходе проведения систематической работы, направленной на раскрытие преступлений, совершенных в прошлые годы» узнали о причастности к убийству 45-летнего воронежца. Мужчину арестовали, он свою вину не признал.
«Обвиняемый отрабатывается на причастность к совершению аналогичных преступлений», — уточнили следователи.
Они устанавливают все обстоятельства событий 17-летней давности.
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