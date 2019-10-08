В Воронеже нашли авиабомбу

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Фото: Pixabay.com
В понедельник, 7 октября, в Воронеже у дома №81-А на улице Княжеской нашли авиабомбу. Об этом
Снаряд уничтожили на полигоне «Погоново» Хохольского муниципального района.
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