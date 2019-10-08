В среду в Рязанской области ожидаются дождь и сильный ветер. Прогноз погоды

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В среду, 9 октября, в Рязанской области ожидается дождь. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачная погода с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков.
Ветер юго-западный, местами порывы до 15 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -3, +2 градуса, днем +5, +10.
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