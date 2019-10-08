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В рязанской трехэтажке обнаружили опасные для жизни нарушения после капремонта. Об этом сообщил сайт региональной жилищной инспекции.
Ведомство с 30 сентября по 4 октября проверяло работы по капремонту в многоэтажках и обнаружило опасные для жизни и здоровья нарушения в доме № 29 на улице Энгельса.
Подрядчик ИП Задубровский во время работ на крыше перекрыл колпаками газоходные трубы. Теперь их необходимо срочно демонтировать.
Кроме того, в доме № 11А на улице Строителей не заменили поврежденный асфальт, в доме № 9 на улице Строителей расстояние между кровельными листами превышает норму и местами составляет 10-20 сантиметров, во дворе дома № 11/10 на улице Энгельса складируется строительный мусор.
Также нарушения обнаружили в доме № на улице Подгорной. Там подрядчик РСУ №1 при ремонте фасада допустил отслоение герметика от основания, монтажную пену в межпанельных швах местами не покрыл герметиком, а сами швы выполнены некачественно, имеют неровности и разную ширину.
Всего за неделю инспекция проверила 11 домов и в шести обнаружила нарушения.
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В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.