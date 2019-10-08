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19:55, 8 октября 2019 183
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В Рязанской области отопление запустили без серьезных аварий

В Рязанской области отопление запустили без серьезных аварий

В Рязанской области отопление запустили без серьезных аварий. Об этом во вторник, 8 октября, на заседании регионального правительства рассказал министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Устинов.

Он отметил, что подготовку объектов начали с 17 сентября и закончили 1 октября. На эти цели потрятили более шести млрд рублей.

В рамках региональной программы по капремонту тепломагистралей заменили почти шесть километров сетей с использованием современных технологий.

30 млн рублей выделены в 2019 году из областного бюджета на строительство трех котельных в Михайлове, Чучкове и в Кирицах Спасского района.

Отчет министра прокомментировал губернатор Николай Любимов. Он подчеркнул, что в 2017 году паспорта готовности к отопительному сезону получили 36,4% муниципальных образований, а сегодня — почти 80%.

«Но районам и министерству ТЭК и ЖКХ надо стремиться к тому, чтобы их получали все 100% муниципалитетов, на это выделяются значительные средства», — сказал губернатор, подчеркнув, что работу в этом направлении необходимо активно и ответственно продолжать совместно с Ростехнадзором.


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