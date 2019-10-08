В Рязани появилась новая награда

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Правительство Рязанской области
В понедельник, 7 октября, на
Награда связана с юбилеем рязанского поэта. Ее будут вручать людям за заслуги в государственном и муниципальном управлении, сельском хозяйстве, промышленности, науке, культуре, воспитании и образовании, здравоохранении, защите прав граждан и укреплении законности, благотворительной и общественной деятельности.
Знаком также могут награждать иностранцев, связанных своей деятельностью с Рязанской областью.
Напомним, во вторник, 1 октября,
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В Клепиковском районе волонтеры очистили реку Черненькую
Выбор качественной оптики — деликатный вопрос, без консультаций профессионалов здесь не обойтись.