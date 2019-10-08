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0:08, 8 октября 2019 163
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В Рязани появилась новая награда

В Рязани появилась новая награда

Фото: Правительство Рязанской области

В понедельник, 7 октября, на сайте регионального правительства сообщили об учреждении знака Губернатора Рязанской области «125 лет со дня рождения Сергея Есенина».

Награда связана с юбилеем рязанского поэта. Ее будут вручать людям за заслуги в государственном и муниципальном управлении, сельском хозяйстве, промышленности, науке, культуре, воспитании и образовании, здравоохранении, защите прав граждан и укреплении законности, благотворительной и общественной деятельности.

Знаком также могут награждать иностранцев, связанных своей деятельностью с Рязанской областью.

Напомним, во вторник, 1 октября, учредили знак «Почетный наставник Рязанской области».


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