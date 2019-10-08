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9:50, 8 октября 2019 130
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В России может исчезнуть крафтовое пиво — СМИ

В России может исчезнуть крафтовое пиво — СМИ

В России могут перестать производить крафтовое пиво. Об этом со ссылкой на Росстандарт передает RT.

По словам специалистов, на это может повлиять новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, который вступит в силу с 2021 года. Его положения будут обязательны к применению в России.

По мнению представителей Росстандарта, некоторые сорта крафтового пива можно отнести к контрафакту, так как производство этого напитка не узаконено никакими документами. Деятельность таких компаний приостановят с 1 января 2021 года.

Кроме того, с 2021 года пивом будет считаться только напиток, содержащий 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов.

«Согласно действующим ГОСТам, в России предусмотрено изготовление пшеничного, светлого и темного пива, однако, как уточнили в Росстандарте, введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется», — говорится в сообщении.


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