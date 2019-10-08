В ночь на среду во Владимирской области похолодает до -3 градусов. Прогноз погоды

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Фото: Pixabay.com
В ночь на среду, 9 октября, во Владимирской области похолодает до -3 градусов. Прогноз погоды
Днем +3, +8 градусов. О данным синоптиков, ночью преимущественно без осадков.
Днем небольшие дождь и снег.
Ветер южный ночью 3-8 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.