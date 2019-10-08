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11:29, 8 октября 2019 138
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В Канищеве три дня подряд будут отключать свет

В Канищеве три дня подряд будут отключать свет

В Канищеве три дня подряд, 9-11 октября, будут отключать свет. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за работ на воздушной линии с 9:30 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

  • улица Дачная, дома с 1 по 77;
  • Озерный проезд, дома с 3 по 15 (нечетная сторона), дома 4, 8, 10, 46, 48, 50;
  • улица Семчин Лоск, дома с 1 по 58;
  • улица Трехреченская, дома с 1 по 63;
  • 5-й Озерный переулок, дома с 1 по 4, дома 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 40, 42;
  • 4-й Озерный переулок, дома с 1 по 3, дома 5, 7, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 32;
  • 3-й Озерный переулок, дома с 2 по 10, дома 12, 14, дома с 18 по 24 (четная сторона), дома с 11 по 19;
  • 2-й Озерный переулок, дома с 1 по 7, дома 11, 17, 19, дома с 6 по 18 (четная сторона);
  • 1-й Озерный переулок, дома с 2 по 8, дома 10, 12, 14.

Работы проведет МУП «РГРЭС».


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