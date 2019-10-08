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В центре Рязани легковушка на большой скорости влетела в ограждение. Видео опубликовали в
Авария произошла в пятницу, 4 октября, на Московском шоссе.
На кадрах видно, что после столкновения машина продолжила движение.
Официальных комментариев о произошедшем нет.
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