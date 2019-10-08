В центре образования Тулы отремонтировали фасад

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В центре образования №27 отремонтировали фасад и поставили новые окна. Об этом
На ремонт потратили 2,4 миллиона рублей.
Работы выполнили в рамках программы «Народный бюджет-2019». В этом году в ней участвуют 55 объектов, из них 35 — это объекты соцферы. Пока ремонт приняли в 19 объектах.
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Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?