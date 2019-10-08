В Брянской области до смерти избили осужденного

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В колонии-поселении Брянской области до смерти избили осужденного. Об этом
В ночь на 6 октября в колонии-поселении КП-3 осужденный пожаловался на боль в животе. Ему вызвали скорую. 33-летний мужчина умер по дороге в больницу.
«Причиной смерти явились травмы внутренних органов», — уточнили следователи.
Они завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).
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