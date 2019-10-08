Туляк обокрал четыре квартиры почти на миллион рублей

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Фото: Pixabay.com
Туляк обокрал четыре квартиры на 900 тысяч рублей. Об этом
Следствие выяснило, что с 20 июля по 5 ноября фигурант вскрыл замки и обокрал четыре квартиры.
На 36-летнего горожанина завели уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК («Кража, то есть тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище»). Отмечается, что его ранее судили.
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Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?