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Фото: Pixabay.com
Тульская прокуратура назвала виновников массовой гибели пчел. Несколько сельхозпредприятий с нарушениями обрабатывали поля пестицидами,
Речь идет об обществах с ограниченной ответственностью «Тесницкое», «Воловосельхозтехника», «Красное знамя», «Курск АгроАктив», «Молчановское» и «Победитель». Их сотрудники не предупредили владельцев ближайших пасек о предстоящей химической обработке ядохимикатами, не указали время изоляции пчел. Кроме того, они не прошли специальное обучение.
«По всем фактам нарушений законодательства в адрес руководителей указанных предприятий прокурорами внесены представления, по результатам рассмотрения которых приняты меры к недопущению подобных нарушений», — отметили в прокуратуре.
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