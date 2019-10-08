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12:31, 8 октября 2019 114
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Тульская прокуратура назвала виновников массовой гибели пчел

Тульская прокуратура назвала виновников массовой гибели пчел

Фото: Pixabay.com

Тульская прокуратура назвала виновников массовой гибели пчел. Несколько сельхозпредприятий с нарушениями обрабатывали поля пестицидами, сообщила пресс-служба надзорного органа.

Речь идет об обществах с ограниченной ответственностью «Тесницкое», «Воловосельхозтехника», «Красное знамя», «Курск АгроАктив», «Молчановское» и «Победитель». Их сотрудники не предупредили владельцев ближайших пасек о предстоящей химической обработке ядохимикатами, не указали время изоляции пчел. Кроме того, они не прошли специальное обучение.

«По всем фактам нарушений законодательства в адрес руководителей указанных предприятий прокурорами внесены представления, по результатам рассмотрения которых приняты меры к недопущению подобных нарушений», — отметили в прокуратуре.


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